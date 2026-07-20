Akuter Personalmangel herrscht österreichweit nach Angaben der Richtervereinigung, demnach fehlen 225 Planstellen. Um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, werden Richter und Staatsanwälte vom 12. bis 16. Oktober eine Protestwoche abhalten.

„In dieser Zeit werden keine Gerichtsverhandlungen stattfinden, keine Urteile ausgefertigt und die Amtstage werden nicht abgehalten. Es gibt breite Unterstützung und Zuspruch aus allen Bundesländern“, erklärt Gernot Kanduth, Präsident der österreichischen Richtervereinigung. Einzige Einschränkung: „Verhandlungen, bei denen eine Unterbrechung massive Folgen hätte, werden weiterverhandelt“, so der Kärntner. Gemeint sind Haftsachen oder andere Eilverhandlungen.

225 Planstellen fehlen

Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt, weil Richter alljährlich Ende Oktober bereits das Pensum eines ganzen Jahres geleistet hätten, so Kanduth. Alles, was danach geleistet wird, ist laut Richtervereinigung Arbeit, für die die notwendigen Personalressourcen fehlen.

Richter und Staatsanwälte sind enttäuscht, dass im vorgelegten Doppelbudget der Regierung keine zusätzlichen richterlichen oder staatsanwaltlichen Planstellen vorgesehen sind, obwohl dies seit Jahren gefordert wird. Auch Digitalisierung und künstliche Intelligenz würden die bestehenden Probleme kurzfristig nicht lösen können, so die Kritik. Die vorhandenen Richterinnen und Richter seien überlastet, rund 225 Planstellen würden fehlen. Die Folgen für den Rechtsstaat seien längere Verfahren und Verzögerungen bei Gerichtsentscheidungen. Die Maßnahme werde nicht leichtfertig ergriffen und richte sich nicht gegen die rechtssuchende Bevölkerung, betonten die Standesvertretungen.

Gernot Kanduth © Peter Rass

„Forderungen sind Peanuts“

„Der Protest darf nicht als Streik verstanden werden. Wir arbeiten natürlich, verhandeln nur nicht, und werden auch mit regionalen Informationsveranstaltungen auf unsere Lage aufmerksam machen. Betrachtet man das Gesamtbudget, sind unsere Forderungen Peanuts“, kontert Kanduth der Argumentation von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), wonach die budgetäre Lage angespannt sei.

Und wenn der Bund nicht einlenkt? „Die Protestwoche muss keine Einmalaktion sein. Es gibt weitere Protestpläne und Maßnahmen“, so der Chef der Richtervereinigung.