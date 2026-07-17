Ein Rundruf bei den Wasserversorgern des Bezirks ergibt ein recht klares Bild: Alle hoffen dringend auf Niederschlag, damit der Grundwasserspiegel steigt. Dabei kommt es aber auch auf die Art des Niederschlags an – ein kurzes, heftiges Sommergewitter ist für die Wasserversorgung nicht ideal, weil der Boden die großen Wassermengen gar nicht schnell genug aufnehmen kann. Besser ist mäßiger Regen über mehrere Stunden oder gar Tage. Genau der fehlt aber.

Viel Spielraum hat kein Wasserversorger

„Die Situation ist angespannt“, bestätigen etwa Peter Fließer, Mooskirchens Bürgermeister und Obmann der Wassergenossenschaft Mooskirchen, sowie Reinhold Waldhaus, Wassermeister in Bärnbach. „Noch haben wir keine Alarmsituation“, sagt Waldhaus, „man muss das ‚noch‘ hier aber betonen.“ Bei den Stadtwerken Voitsberg wiederum habe man das Glück, dass aktuell keine Wasserknappheit besteht, sagt Dominik Brunner, der unter anderem für die Wasserversorgung zuständig ist.

Ähnlich ist die Lage in Edelschrott, berichten sowohl Wassermeister Harald Sabetz als auch Bürgermeister Georg Preßler. „Wir sind momentan gut aufgestellt, sowohl bei unseren öffentlichen Anlagen in Edelschrott als auch Modriach“, berichtet Preßler. Vor mehreren Jahren wurden in Winterleiten (Katastralgemeinde Kreuzberg) neue Quellen erschlossen beziehungsweise erweitert, „ohne die hätten wir jetzt Probleme“, ist sich Preßler sicher. „Man muss aber auch dazu sagen: Punktuell hatten wir in den letzten Wochen immer wieder zu kämpfen, wenn es mehrere große Entnahmen gleichzeitig gab.“

Georg Preßler, Bürgermeister von Edelschrott © Robert Preis

In St. Martin am Wöllmißberg wurde es bereits knapp

Probleme gab es schon in St. Martin am Wöllmißberg, dort musste die Gemeinde Edelschrott bereits einmal über eine gemeinsame Leitung aushelfen, erzählt Bürgermeister Markus Holzer. „Wir haben im Moment einen kleinen Engpass“, so Holzer, „zweimal war es sehr knapp und einige Haushalte hatten kurzfristig kein Wasser, das haben wir aber schnell wieder hinbekommen.“ Der Zulauf sei auf einem Durchschnittsniveau, vielmehr wirkt sich ein erhöhter Verbrauch aus. Die Gemeinde hat deshalb schon mehrfach zu sparsamem Wasserverbrauch aufgerufen.

Größere Wasserentnahmen anmelden

Ein Risiko will aufgrund der angespannten Situation niemand eingehen, schließlich kann es auch zu Wasserrohrbrüchen kommen, die die Lage noch verschärfen. „Wir haben in Mooskirchen deshalb bereits vor langem Verträge innerhalb mehrerer Wassergenossenschaften abgeschlossen, damit man einander im Ernstfall helfen kann“, berichtet Bürgermeister Fließer. Ähnlich handhaben es andere Genossenschaften und Versorger.

In einem sind sich alle Verantwortlichen einig: „Zum Sparen ist immer aufgerufen“, wie Brunner von den Stadtwerken Voitsberg es formuliert. Das bedeutet konkret: Pflanzen nicht übermäßig bewässern, Pools nicht unnötig oft neu befüllen. Zu schaffen machen den Wasserversorgern aber auch große Entnahmen, etwa bei Pool-Befüllungen. „Da reichen ein paar wenige, die das nicht anmelden, damit wir Probleme bekommen“, sagt Holzer aus St. Martin am Wöllmißberg. Der Appell an die Bevölkerung: Bei größeren Entnahmen bitten die Versorger dringend darum, diese vorher anzumelden.