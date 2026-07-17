Am Donnerstag hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU einen Angriff mit Seedrohnen auf zwei Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer gemeldet. Dabei seien die Tanker "Louise 1" und "Banda" - ukrainischen Angaben zufolge Transporter für russisches Rohöl - getroffen worden. Beide Schiffe stünden unter ukrainischen Sanktionen. Das ukrainische Militär meldete auch Angriffe auf russische Schiffe im Asowschen Meer.