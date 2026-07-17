Ukraine greift erneut russische Schiffe im Schwarzen Meer an

Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe auf russische Ziele im Schwarzen Meer fortgesetzt. Dabei seien zwölf weitere Schiffe getroffen worden. Dies teilte der Kommandant der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Ziele seien neun Frachter, zwei Tanker und ein Schlepper gewesen. Damit steige die Gesamtzahl der Schiffe, die im Juli im Asowschen und im Schwarzen Meer getroffen wurden, auf 159.