Am Donnerstag hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU einen Angriff mit Seedrohnen auf zwei Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer gemeldet. Dabei seien die Tanker "Louise 1" und "Banda" - ukrainischen Angaben zufolge Transporter für russisches Rohöl - getroffen worden. Beide Schiffe stünden unter ukrainischen Sanktionen. Das ukrainische Militär meldete auch Angriffe auf russische Schiffe im Asowschen Meer.
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Kiew (Kyjiw)/Moskau
Ukraine greift erneut russische Schiffe im Schwarzen Meer an
Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe auf russische Ziele im Schwarzen Meer fortgesetzt. Dabei seien zwölf weitere Schiffe getroffen worden. Dies teilte der Kommandant der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Ziele seien neun Frachter, zwei Tanker und ein Schlepper gewesen. Damit steige die Gesamtzahl der Schiffe, die im Juli im Asowschen und im Schwarzen Meer getroffen wurden, auf 159.