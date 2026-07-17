Die Gase entstehen bei Bränden und "blockieren, wenn sie eingeatmet werden, den Sauerstofftransport im Blut, was zum Tod führt", sagte Wiroon. "Wenn sie in großen Mengen eingeatmet werden, können sie innerhalb von vier Minuten tödlich sein." Die übrigen sechs Opfer seien später im Krankenhaus an schweren Brandverletzungen gestorben.

Das Feuer in der Restaurant-Bar "Rong Beer Na Lat Phrao" in der thailändischen Hauptstadt war am Sonntagabend während eines Konzerts ausgebrochen. In der durch einen Stromausfall verursachten Dunkelheit sowie wegen starker Rauchentwicklung fanden viele Gäste den Ausgang nicht und rannten stattdessen zu den Toiletten im hinteren Bereich des Lokals. Behördenangaben zufolge kamen 33 Menschen ums Leben, 77 weitere wurden verletzt.

Sicherheitsvorschriften werden in Lokalen in Thailand oft nur nachlässig umgesetzt. Ein Bauexperte sagte der Nachrichtenagentur AFP, das "Rong Beer Na Lat Phrao" habe nicht über die Sicherheitssysteme verfügt, die bei Veranstaltungen mit Livemusik und vielen Menschen notwendig seien.