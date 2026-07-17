Die anhaltende Hitzewelle in Großbritannien hat zahlreiche Menschen an Strände und andere Gewässer gelockt. Vor der Küste des nordenglischen Badeorts Seaton Carew ereignete sich dabei ein tragischer Badeunfall: Zwei Männer kamen ums Leben, nachdem sie versucht hatten, zwei Kinder aus dem Meer zu retten.

Nach Berichten hatten die Kinder die Strömungsverhältnisse unterschätzt und gerieten in Not. Zwei Einheimische, Wayne Taylor und Ian Pascoe, eilten ihnen zu Hilfe. Die Kinder konnten schließlich von weiteren Passanten aus dem Wasser gerettet werden.

Für die beiden Helfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte bargen sie aus dem Meer, sie wurden wenig später für tot erklärt.

Die Behörden warnten nach dem Vorfall erneut vor den Gefahren offener Gewässer. Insbesondere starke Strömungen können auch bei ruhigem Wetter eine erhebliche Gefahr darstellen. In den vergangenen Tagen wurden in Großbritannien mehrere tödliche Badeunfälle registriert. Die anhaltend hohen Temperaturen haben viele Menschen zur Abkühlung an Flüsse, Seen und Küsten geführt, wodurch die Zahl der Einsätze an Gewässern zugenommen hat.