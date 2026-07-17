Mitten in der Bauphase des Google-Rechenzentrums in Kronstorf in Oberösterreich wirbeln Pläne für eine Erweiterung des Projekts neuen Staub auf. Die SPÖ nimmt die Causa zum Anlass, um eine Überarbeitung des UVP-Gesetzes ins Spiel zu bringen. Vor Ort gehen die Einwohner auf die Straße.

Rechenzentren seien keine Vorhabenskategorie im UVP-Gesetz und da das Projekt die UVP-Schwellenwerte nicht erreiche, sei es nicht UVP-pflichtig, kritisiert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Sie will das Thema daher in die aktuell laufenden Verhandlungen über die Novelle des UVP-Gesetzes einbringen. Diese Woche sorgte der künftige Stromverbrauch des Vorhabens rund um die Neugestaltung der Netzkosten durch die E-Control für Diskussionen.

Erste Etappe in Bau, Bürgern reicht es

Für Freitagnachmittag hat die „Bürger:inneninitiative Rechenzentrum Kronstorf“ zu einer Kundgebung an der Baustelle aufgerufen. Sie fordert unter anderem die „bedingungslose Offenlegung aller Verträge und Deals zwischen Politik und Tech-Konzernen ab dem ersten Tag sowie ehrliche Gesamtprüfungen zu Lärm, Verkehr und Netzsicherheit“, zudem Schutz vor Lärm und negativen Auswirkungen auf das Mikroklima durch die Abwärme.

Ende April war nach 18 Jahren Planung der Spatenstich für ein Datencenter in Kronstorf gesetzt worden. Die Maximalkapazität für den Strombedarf betrage 150 Megawatt, hieß es damals. Nun wurden aber weitere Pläne eingereicht, die das gesamte 50-Hektar-Areal umfassen und den Standort zu einem der größten innerhalb des Konzerns machen sollen. Ein etwaiger Endausbau hätte eine Maximalkapazität von 500 Megawatt, hieß es bei Google. Der Jahresverbrauch an Strom dürfte im Endausbau bei rund 1,5 bis 2 Terawattstunden liegen. Zum Vergleich: Ganz Oberösterreich verbrauchte 2024 laut Oberösterreichischem Energiebericht 14 TWh.

Stromverbrauch von 900.000 Haushalten

„Rechenzentren sind für Wirtschaft, Forschung und Digitalisierung wichtig“, betonte SPÖ-Umweltsprecherin Herr. „Das darf aber nicht bedeuten, dass bei den Auswirkungen auf die Umwelt einfach weggeschaut wird.“ Sie verwies darauf, dass das Rechenzentrum laut Austrian Power Grid ungefähr so viel Strom verbrauchen werde wie rund 900.000 Haushalte – Oberösterreich zählt rund 676.000 – zusammen.

Täglich könnten rund 5,8 Millionen Liter 30 Grad warmes Wasser in die Enns eingeleitet werden, sieht sie massive Auswirkungen auf Umwelt, Boden-, Strom- und Wasserverbrauch. „Es kann nicht sein, dass kleine Windkraftprojekte streng auf ihre Umweltwirkung geprüft werden, während riesige Server-Hallen auf der grünen Wiese ohne Überprüfung auskommen können“, so Herr.