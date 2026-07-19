Den 6. Juni 2026 werden Sarah und Alen Dzanic so schnell nicht vergessen. An diesem besonderen Datum haben die beiden Villacher nämlich geheiratet. Kennengelernt hatten sie sich 2019 bei der Maturavorbereitung. Sie gab ihm Mathenachhilfe, dabei verliebten sie sich. Im siebten Jahr sagten sie nun offiziell „Ja ich will“.

Die beiden sorgten mit ihren selbst verfassten Gelübden für Gänsehaut bei der Zeremonie im Bambergsaal © KK/Privat

Die Nacht davor schlief die Braut bei ihrer Mutter in Afritz. Erst am Hochzeitstag sahen sie einander in Kleid und Anzug. Das Kleid war rasch gefunden. „Ich wusste sofort: Das ist es“, erzählt sie. Behalten will sie es als Erinnerung an den emotionalen Tag.

Mit 60 Gästen wurde im Gasthof Linder in Afritz gefeiert. Unter dem Motto „Unser Märchen“ plante allerdings nicht das Brautpaar die Feier, sondern die Familie sorgte für das Programm. Die Großmutter gestaltete eine Hochzeitszeitung, die Schwester des Bräutigams bereitete eine Videopräsentation vor, die bei den Gästen für feuchte Augen sorgte. „Wir haben nur die Dekoration und das Essen geplant.“

Blüten aus Lego

Der Blumenschmuck spiegelte ihr gemeinsames Hobby wider. Echte Blumen wurden mit Blüten aus Klemmbausteinen kombiniert. Beide bauen seit ihrer Kindheit gerne Lego. Ihr erstes großes Modell war das Hogwarts-Schloss, an dem sie zwei Wochen abends arbeiteten. Seitdem kamen unzählige Modelle dazu. Die Einteilung ist bei ihnen klar aufgeteilt: Sie baut und er bewundert die Modelle.

Am Tag nach der Hochzeit ging es nach Triest und von dort per Kreuzfahrtschiff nach Italien, Griechenland und in die Türkei. Bei der Reise wurden viele neue Eindrücke gesammelt und viel Sonne getankt. Nun soll das nächste Kapitel ihrer Beziehung geschrieben werden. Bald soll die nächste Generation die größte Rolle spielen. „Wir haben eine Eigentumswohnung, die groß genug ist für Kinder“, freuen sich die beiden auf den gemeinsamen Weg in die Zukunft.