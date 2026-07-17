Schauspielerin Karin Thaler (61) steht seit Jahrzehnten vor der Kamera, doch hinter den Kulissen lebt sie seit Längerem mit einer schweren Erkrankung.

In einer aktuellen Podcast-Folge ihrer früheren Serien-Kollegin Marisa Burger spricht die 61-Jährige über das Leben mit ihrer manisch-depressiven und spielsüchtigen Mutter. Sie schämte sich dafür und versuchte, die Erkrankung zu verbergen.

Karin Thaler: Stress führte zu Herzerkrankung

In späterer Folge führte der Stress auch bei Thaler zu gesundheitlichen Problemen. Sie litt viele Jahre an Herzrhythmusstörungen. Die Schauspielerin verschwieg ihr Leiden nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern auch vor der Produktion. „Ich musste Betablocker nehmen und bin gefühlt jede dritte Woche mit einem 24-Stunden-EKG rumgelaufen“.

Thaler spielte bisher in zahlreichen deutschen Fernsehfilmen und Serien mit. 1986 hatte sie mit „Gundas Vater“ ihr Fernsehdebüt. Ihr erster Kinofilm, “Das schreckliche Mädchen“, erhielt 1991 eine Oscar-Nominierung. Die 61-Jährige gehört seit Beginn der ersten Staffel zur Stammbesetzung der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“. Ebenfalls ab Beginn der Serie im Jahr 2011 bis zu ihrem Ausstieg 2017 war sie Hauptdarstellerin in der Serie „Hubert und Staller“. Für das ZDF war sie außerdem in mehreren Staffeln der Familienserie „Unser Charly“ als Inka Lenz zu sehen. Thaler ist seit 1997 mit dem Musiker Milos Malesevic verheiratet.