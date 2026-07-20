„Werde ich dafür verhaftet?“ Diese Frage stellte Kevin Neubeck sofort, als er das Video von einer Aktion im Hafen von Zadar postete, wofür er jetzt in deutschen und kroatischen Medien Kritik erntet. Der deutsche Influencer, der mit seinen Jetski-Videos bekannt wurde, ist in einem der größten Häfen von Kroatien unter dem Schiffsbauch von mehreren großen Fähr-Katamaranen durchgefahren und hat die Aktion gefilmt und im Internet veröffentlicht.

„Der Grund für die Fahrt unter den Katamaranen war nichts anderes, als Spaß zu haben. Ich würde es wieder tun, weil da nichts Gefährliches dran ist“, schrieb Neubeck. Die Polizei und die Hafenbehörde finden das im Gegensatz zu ihm weniger lustig. Sie prüfen nun, ob er damit gegen das Seefahrtsgesetz verstoßen hat.

Aktion bei Behörde angezeigt

Zahlreiche Nutzer, die das Video gesehen haben, reagierten hingegen verärgert und zeigten ihn bei der Hafenbehörde an. Die Aktion sei gefährlich, argumentieren sie. Andere Nutzer wiederum kommentierten, dass man den Mann in Ruhe seinen Spaß haben solle, die Katamarane seien immerhin nicht gefahren.