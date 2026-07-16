Man mag es nicht glauben, aber: Es gibt Pokale, die Lionel Messi noch nicht hat. Der Goldene Schuh ist so einer: Dieser würdigt seit der WM 1982 den erfolgreichsten Torjäger der jeweiligen Endrunde – und obwohl der Argentinier in der ewigen Torschützenliste mit 21 Treffern führt, gab es da stets jemanden, der noch öfter traf als er. Am Sonntag könnte es somit eine Premiere geben: Aktuell führt er die Torschützenliste mit acht Treffern an und hat trotz der gleichen Tor-Anzahl Kylian Mbappe eingeholt, da er im Halbfinale gegen England seine Torvorlagen Nummer drei und vier notierte – der Franzose hält bei drei. Haben zwei oder mehrere Fußballer gleich viele Tore und Assists auf ihrer Seite, gewinnt jener Kicker, der weniger Spielminuten absolviert hat – hier hätte derzeit Mbappe um exakt 46 Minuten dies Nase „hinten“.

Am Wochenende entscheidet sich damit nicht nur das Titel-, sondern auch, wenn man so will, das Schuhrennen. Mbappe kann im Spiel um Platz drei gegen England sein Torkonto gleichermaßen aufstocken wie Messi im Endspiel gegen Spanien. Und selbst das englische Duo Jude Bellingham und Harry Kane ist noch im Rennen: Mit sechs Treffern ist ihre Chance aber nur noch theoretischer Natur. Dennoch ist den Briten ein Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher: Je sechs Tore zweier Kicker aus ein und derselben Mannschaft, das gab es noch nie.

Mbappe (2022) und Kane (2018) haben den Goldenen Schuh bereits gewonnen. In der ewigen Torschützenliste ist Mbappe über kurz oder lang wohl in der Pole Position, den Platz an der Sonne einzunehmen: Mit 20 Toren liegt er einen Treffer hinter Messi – hat mit 27 Jahren aber wohl noch die ein oder andere Endrunde vor sich.