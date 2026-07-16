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Klagenfurt
Deutsche Urlauberin verunglückt tödlich im Wörthersee
Eine Urlauberin aus Deutschland ist im Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau am Mittwochabend allein in den See schwimmen gegangen. Ein Bekannter konnte die 79-Jährige am Donnerstag telefonisch nicht erreichen und erstattete eine Abgängigkeitsanzeige. Am Bootssteg fanden Suchtrupps Kleidung und persönliche Gegenstände der Seniorin. Mittels eines Boots suchten sie nach der Deutschen.