Mit einem abwechslungsreichen Programm feierte die Lipizzanerheimat-Bibliothek in Köflach Anfang Juli ihr 125-jähriges Bestehen. Rund 120 Schülerinnen und Schüler der Volksschulen Köflach, Graden und Gößnitz tauchten gemeinsam mit Franziska Kren-Leitgeb in die Welt der Märchen ein. Für Begeisterung sorgte außerdem die Magiershow von Stefan Waltensdorfer und seinem Zauberlehrling Matteo.

Außerdem gab Künstler Christoph Rodler im Vortrag „Wie kommt das Bild ins Buch?“ Einblicke in die Entstehung von Bilderbüchern. Den Abschluss bildete die Preisverleihung der Kreativprojekte „Das lesende Mädchen“ und „Familie“. Die jeweils drei ersten Preise erreichten Lena Wiche, Leonie Schweighofer und Louisa Platzer sowie Leana Kehrhaus, Hanna Holzer, Elisabeth Kohlbacher mit Enkerl, Ian Doppler und Jools Doppler.

Preise für alle Teilnehmenden

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit Preisen bedacht, die von regionalen Unternehmen und Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt wurden. Neben Büchern, Spielen und Thermengutscheinen gab es unter anderem Eintrittskarten für das Next Liberty, Museumsgutscheine des Stifts St. Paul sowie weitere attraktive Preise zu gewinnen.