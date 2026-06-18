Anmutig bewegen sich zwei Tanzpaare zwischen den Skulpturen, umspielen deren Formen und verschmelzen dabei immer wieder zu einem lebendigen Kunstwerk. Der international anerkannte Tänzer Nimrod Poles hat in den letzten Tagen eine ausdrucksstarke Choreografie ausgearbeitet und mit den Mitgliedern des Balletts Graz einstudiert. Am Freitag, dem 19. Juni, bieten sie im Kunsthaus Köflach erstmals eine performative Führung durch die Ausstellung „Skulptur als Klanglinie“ mit Werken von Koloman Wagner. Der in Salzburg geborene und in Regensburg lebende Künstler und Komponist verwandelt in seinen Arbeiten Musik in räumliche Formen. Seine Holzskulpturen setzen sich aus bis zu mehreren tausend Elementen zusammen.

„Die Skulpturen von Koloman Wagner haben sehr viel mit Bewegung zu tun. Eine hat mich an das Plakat einer Ballettvorführung der Oper Graz erinnert“, erzählt Kunsthausleiterin Ulrike Janach. Sie nahm Kontakt mit Ballettdirektor Dirk Elwert auf und legte damit den Grundstein für die Zusammenarbeit. „Das ist eine Premiere, so etwas gibt es momentan in keinem anderen Museum in der Steiermark“, sagt Janach, die selbst drei Jahre für die Oper Graz gearbeitet hat. Ballett ist für sie „ein wunderschöner Hochleistungssport, bei dem sich körperliche Anstrengung und pure Ästhetik vereinen“.

Aus Musik werden Skulpturen

In der Balance zwischen Stärke und Fragilität weist der Ausdruckstanz viele Parallelen zu den Werken von Koloman Wagner auf. „Form ist auch immer ein Wechselspiel zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Konsonanz und Dissonanz, zwischen laut und leise“, so Wagner, der am Institut für Experimentelle und Angewandte Physik der Universität Regensburg promovierte. Bei der Herstellung seiner Skulpturen ließ er sich von der Musik Johann Sebastian Bachs inspirieren, zu der bei der performativen Führung getanzt wird. Andere Musikstücke hat er speziell für die Kunstwerke selbst komponiert. Diese können in der Ausstellung über Kopfhörer angehört werden.

Öffentliche Generalprobe

Die Vernissage, bei der Cellist Friedrich Kleinhapl musizieren wird, findet bereits am Donnerstag, dem 18. Juni, um 19 Uhr im Salon des Kunsthauses Köflach statt. Die performative Führung durch die Ausstellung mit dem Ballett Graz am Freitag, 19. Juni, um 20 Uhr ist bereits ausgebucht. Interessierte können sich jedoch noch für die öffentliche Generalprobe um 18 Uhr unter ulrike.janach@koeflach.at anmelden. Zur Ausstellung wurde ein Katalog erstellt. Möglich gemacht hat die Ausstellung Unternehmerin Anita Frauwallner. Der Eintritt ist frei. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Kunst auch monetär geschätzt werden soll, wird jedoch um freiwillige Spenden gebeten.

Am Samstag, dem 20. Juni, gibt es um 10 Uhr erneut eine Führung durch die Ausstellung mit Koloman Wagner. Seine Arbeiten können bis zum 31. Juli im Kunsthaus Köflach bestaunt werden. Die Finissage bildet ein Konzert in Kooperation mit dem Kammermusikfestival, das am 31. Juli um 19 Uhr in der Wagenremise in Piber stattfindet.