Das marode deutsche Schienennetz stellt den europäischen Bahnverkehr vor große Probleme, Verspätungen und Störungen stehen an der Tagesordnung. Evelyn Palla, seit Oktober 2025 Chefin der Deutschen Bahn, erklärte im März: „Zehn Jahre werden wir brauchen, um die Schiene in Ordnung zu bringen.“ Bis 2036 sollen mehr als 40 stark frequentierte Strecken grundlegend erneuert werden.

Seit vier Wochen wird der Abschnitt zwischen Regensburg und Passau saniert, die Züge werden großräumig über Salzburg umgeleitet. Das betrifft neben dem Personenverkehr auch den Güterverkehr – und damit eine Reihe österreichischer Eisenbahnunternehmen.

Heinrich Juritsch, Chef des in Feldkirchen bei Graz ansässigen Eisenbahnunternehmens LTE, nimmt das zum Anlass, mehr Gehör für seine umkämpfte Branche zu fordern. „Der Personenverkehr hat Vorrang vor dem Schienengüterverkehr und das führt zu einem Wettbewerb um die knappen Kapazitäten“, schildert der Steirer. „Baustellen, Nachtfahrverbote und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Personen- und Güterzügen verschärfen die Situation.“

Heinrich Juritsch, Obmann des NEEÖ und Chef der LTE Austria © Klz / Daniel Winter

„Benachteiligung gegenüber der Straße“

LTE betreibt europaweit 13 Niederlassungen, transportiert Güter von der Nordsee bis ans Schwarze Meer. Schienengüterverkehr endet selten an einer Landesgrenze und ist dennoch „stark national geprägt“, erklärt Juritsch. Er ist auch Obmann des noch jungen Verbandes NEEÖ (Netzwerk Europäischer Bahnen Österreich). In ihm haben sich aktuell zwölf private und regionale Eisenbahnunternehmen zusammengetan, um gemeinsame Interessen zu verfolgen, sie stehen für 1600 Beschäftigte und 580 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Denn, so merkt man beim NEEÖ an, die Wirtschaftskammer werde von der branchenführenden ÖBB-Tochter Rail Cargo Austria dominiert.

Die starke nationale Prägung der Bahnen in Europa und die Benachteiligung gegenüber der Straße sind die Hauptkritikpunkte des Verbandes. Konkret im Fall der nun bis Dezember dauernden Sperre der Bahnstrecke Regensburg-Passau bemängeln die Eisenbahnunternehmer eine fehlende Abstimmung zwischen den Infrastrukturbetreibern dies- und jenseits der Grenze. „Das führt zu Problemen bei der Kapazitätsplanung“, sagt Juritsch.

Schienengüterverkehr endet selten an Landesgrenzen, doch ist Europa von unterschiedlichen Systemen geprägt © LTE

„Längere und teurere Umleitungen“

Zwar stünden auf der Umleitungsstrecke für den Güterverkehr 120 Trassen täglich zur Verfügung, diese seien aber hauptsächlich für Plantrassen vorgesehen. Der Ad-hoc-Verkehr komme quasi unter die Räder. „Das zwingt Unternehmen, auf längere und teurere Umleitungen auszuweichen“, sagt Juritsch. Vor dem Hintergrund noch jahrelanger Sanierungen des deutschen Bahnnetzes fürchten die Unternehmer Einbußen.

Denn Engpässe hätten zur Folge, dass der Güterverkehr auf die Straße verlagert werde – und das stehe im Widerspruch zu den politischen Zielen, unterstreicht auch NEEÖ-Generalsekretär Georg Pammer. Aktuell werden rund 26 Prozent aller Güter in Österreich auf der Schiene transportiert, 72 Prozent auf der Straße. Blickt man über die Grenzen, ist das ein guter Wert. In Deutschland liegt der Schienenanteil unter 20 Prozent, europaweit beträgt er 17 Prozent. Der österreichische Masterplan Güterverkehr sieht eine Erhöhung des Anteils bis 2040 auf 40 Prozent vor.

Christian Hann, Vizeobmann NEEÖ und Niederlassungsleiter der CD Cargo © Klz / Daniel Winter

Zwar wächst die Konkurrenz auf dem Schienengütermarkt, aber nicht der Kuchen. Gegen den Lkw ist die Bahn nicht konkurrenzfähig, dafür sorgen „Myriaden von Restriktionen, die aus der Zeit gefallen sind“. Als Verbandsobmann fordern Juritsch und sein Stellvertreter Christian Hann von der CD Cargo den Abbau von Hindernissen, die es zuhauf gebe, obwohl die Liberalisierung des Eisenbahnmarktes über 20 Jahre zurückliegt. „Die Entwicklungen gehen sehr langsam voran. Zulassungsverfahren, Zugsicherungssysteme und die Vereinheitlichung der Sprache werden immer wieder durch nationale Besonderheiten und Sicherheitsaspekte blockiert“, beklagen die Eisenbahnmanager.

„Das liegt in weiter Ferne“

Die Inkompatibilität der Eisenbahnsysteme in Europa ist historisch bedingt und sollte vor dem Eindringen feindlicher Kräfte schützen. Doch sie ist eines der größten Hemmnisse für den Güterverkehr auf der Schiene. Nur ein Beispiel von vielen Hürden: Nach wie vor muss man für das Anfahren eines Grenzbahnhofes die Genehmigung der nationalen Behörden einholen, und zwar in der jeweiligen Landessprache. Güterzüge stehen oft stundenlang an der Grenze.

Doch die Vereinheitlichung kostet Geld und muss aus öffentlichen Budgets bezahlt werden. „Die Vision eines einheitlichen europäischen Systems liegt in weiter Ferne“, meinen Juritsch und Hann. Sie plädieren dennoch für einen „fairen Wettbewerb mit der Straße“ und fordern dafür mehr politische Unterstützung ein.