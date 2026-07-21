Für viele ist sie ein höchst kompliziertes Terrain, die IT. Die Kurzbezeichnung steht für Informationstechnologie und umfasst alles, was mit Computern – Hard- und Software etwa – zu tun hat. Deshalb sagt Heinz Edlinger auch: „Keiner meiner Kunden versteht ganz genau, was ich tue.“ Und das ist auch nicht notwendig. Denn sie haben ja den Aigener, und mit ihm „einen Partner, der das seit 25 Jahren macht“.

Anfang der 2000er ist er in die Branche eingestiegen, hat für im Bezirk angesiedelte, international tätige Industrieunternehmen in leitender Position gearbeitet. „Die Erfahrung, die ich dort gewonnen habe, bringe ich jetzt zu mittelständischen Unternehmen“, sagt er. Wie kommt‘s? „Nach meiner letzten Anstellung habe ich mir ein halbes Jahr freigenommen. In der Zeit haben mich zwei Unternehmen um Hilfe gebeten. Eines wollte ein Projekt umsetzen, ein anderes war mit seinem Anbieter nicht mehr zufrieden.“

„Sicher und störungsfrei arbeiten“

Beiden hat sich Edlinger angenommen. Und dann gleich den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Seine Mission: Für kleine und mittlere Betriebe nicht nur die Technik bereitzustellen, sondern auch dafür zu sorgen, dass „die Leute durch die Überwachung des Netzwerks sicher und störungsfrei arbeiten können“. Er sei die externe IT-Abteilung für jene, „die sich eine eigene nicht leisten können oder wollen. Ich helfe auch, wenn eine bestehende Abteilung Entlastung braucht“.

Selbstständig ist Edlinger seit Ende 2024. Mittlerweile hat er in seiner Firma „HME SpirIT Solutions“ zwei Mitarbeiter, bei einer Grazer Partnerfirma „stehen zusätzlich zehn Leute bereit“, wenn es bei seinen Kunden irgendwo hakt. Mit im Boot sind dazu mehrere freie Mitarbeiter.

In den letzten Monaten hat sich der 51-Jährige nebst seinen Kunden um den Aufbau eines Partnernetzwerkes gekümmert. Selbiges steht jetzt, die Tür für mehr Kundschaft ist somit offen.