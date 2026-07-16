Die Alpenliga 2026 ist geschlagen, und der Meister heißt: TC Aich. Seine Mitglieder sicherten sich mit beeindruckenden Leistungen den Titel, holten mit 18 Zählern das Punktemaximum. Hinter ihnen landete der TC Gröbming, der seine erst zweite Saison in der Alpenliga bestritt, den zweiten Platz. Das Stockerl komplettierte der TC Haus. Bis in die Schlussrunde mischte auch Pruggern um einen Platz auf dem Podest mit, musste sich schließlich aber mit Rang vier zufriedengeben.

Ihren Abschluss fand die heurige Alpenligasaison beim Abschlussturnier in Aich, in dessen Rahmen die Hausherren auch den Meisterpokal überreicht bekamen.