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St. Kanzian
Kärntner bei Crash mit Motorrad ums Leben gekommen
Ein 50 Jahre alter Kärntner ist mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Laut Polizei dürfte er in der Nacht auf Donnerstag auf einer Gemeindestraße bei St. Kanzian am Klopeinersee (Bezirk Völkermarkt) gestürzt und verletzt liegen geblieben sein. Gegen 5.45 Uhr entdeckte ein vorbeifahrender Mann den Motorradfahrer und setzte die Rettungskräfte in Gang. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen.