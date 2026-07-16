Monumentale Orgelmusik erklingt, eine große Prozession schreitet herein, dann plötzlich ein Knall. Eine Kanone auf einem hohen Felsen hat eine Engelsstatue niedergeschossen. Erst dann erklingt das markante „Scarpia-Motiv“: So überraschend beginnt Giacomo Puccinis „Tosca“ im Steinbruch von St. Margarethen im Burgenland. Wieder kann die Opernproduktion mit einem opulenten Bühnenbild mit vielen ideenreichen Details beeindrucken, wie mit aufgeladener Kirchensymbolik, abgeblätterten lateinischen Inschriften und mit der Basilika Sant’ Andrea della Valle in üppigem, italienischem Barock im Mittelpunkt, seitlich etwas angekramt mit am Boden liegenden Bildern und anderen Trümmern. Damit will Thaddeus Strassberger, der auch schon mehrfach hier das Bühnenbild erdachte und inszenierte, die Kämpfe zwischen römischer Republik und den monarchistischen Kräften Italiens zu Beginn des 19. Jahrhunderts andeuten. Die Figuren werden konventionell, oft aber in viel zu großer Distanz voneinander geführt.

Optisch eindrucksvoll

Tosca tötet nicht nur Scarpia, sondern gleich noch einen seiner Schergen. Die optisch eindrucksvollsten Momente sind, wenn sich beim „Te Deum“ mit gewaltigen Prozessionen von Geistlichen (teils aus dem Publikum) und zum Finale die Kirche wie ein Altar mit Seitenflügeln öffnet und ihr weiß-gold strahlendes Inneres mit weißgewandeten Choristen mit einem riesigen hin und her schwingenden Weihrauchkessel freigibt. Hier tötet sich Tosca rauchumhüllt mit einem Schwert, statt von der Engelsburg zu springen. Zu dieser beeindruckenden, imposanten Bildmacht tragen auch die ungemein ästhetischen Kostüme von Giuseppe Palella bei.

Imposante Ausstattung © Wearegiving

Von überwiegend respektabler Qualität ist das Ensemble. Joyce El-Khoury singt das Gebet der Tosca ungemein innig und ausdrucksstark. Aber auch sonst kann sie als Titelheldin mit viel Kraft und sicheren Höhen und glaubhaftem Spiel begeistern. Yongzhao Yu als Cavaradossi ist von Anfang an um keinen Spitzenton verlegen: Auch die extremen Höhen von „Vittoria, vittoria!“ schmettert der Tenor kraftvoll und mühelos hinaus. Anfänglich stört jedoch sein ausgeprägtes Vibrato in den tieferen Lagen. Die Paradearie „E lucevan le stelle“ gelingt ihm dann sehr emotionsreich. Gevorg Hakobyan ist zwar kein Scarpia zum Fürchten, er singt ihn aber sehr prägnant. Volodymyr Morozov ist ein kraftvoller Angelotti. Gut auch Peter Kirk (Spoletta) und Ivan Zinoviev (Mesner und Sciarrone). Ausgewogen singen der Philharmonia Chor Wien (Einstudierung: Walter Zeh) sowie die Gumpoldskirchner Spatzen.

Packende Momente

Dirigent Valerio Galli versteht es, im Piedra Festivalorchester durchaus packende Momente, aber auch duftige Klangschönheit und durchhörbare Zartheit zu erzeugen. Manchmal hätte man sich jedoch ein Mehr an Spannung gewünscht. Nächste Saison kommt „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi.