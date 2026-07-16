Mit ihren drei mit Wärmebildkameras versehenen Drohnen waren die Kitzretter des Jagdschutzvereins Irdning sechs Wochen lang unterwegs, um Kitze vor dem sicheren Mähtod zu bewahren. Die Drohnen im Wert von rund 20.000 Euro waren im Rahmen eines Leader-Projektes wie berichtet im März angeschafft worden. Von Mitte Mai bis Ende Juni waren sie fast ständig über landwirtschaftlichen Flächen in den Gemeinden Irdning-Donnersbachtal, Stainach-Pürgg, Aigen im Ennstal und Wörschach im Einsatz.

Mit Erfolg: In der ersten Saison konnte 36 Kitzen das Leben gerettet werden. „Weiters sind noch circa 20 Kitze aufgespürt worden, die beim Herankommen der Retter die Wiese aufgrund ihrer Größe selbst verlassen konnten“, berichtet Obmann Manfred Schaunitzer. Und: „Zählt man die Stunden zusammen, kommen wir auf 200 ehrenamtliche Stunden, die wir Jägerinnen und Jäger gerne geleistet haben.“

Wenn Piloten verfügbar sind, will der Jagdschutzverein mit den Drohnen Landwirten künftig etwa auch bei der Suche nach Almvieh behilflich sein, heißt es.