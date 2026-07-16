Jetzt stehen die Zeichen auch offiziell auf Portugal-Koalition: Dunkelrot und Grün, wie die Portugal-Flagge, gehen in „vertiefte Koalitionsgespräche“. Das haben KPÖ und Grüne Donnerstagmittag per Aussendung bekannt gegeben. Das kommt nicht überraschend, denn nach den ersten Sondierungsgesprächen mit allen Parteien hat die KPÖ bereits bisher vor allem mit den Grünen über eine weitere Zusammenarbeit gesprochen. Einen zweiten, längeren Termin gab es auch mit der ÖVP.

Der bietet man weiter an, „über Bereichsabkommen in zentralen Fragen der Stadt mitzuwirken“, wie es heißt. Sprich: keine Koalition zwischen KPÖ und ÖVP oder gar eine Dreiervariante, aber Zusammenarbeit in Fachfragen. Auch die SPÖ ist eingeladen, sich an der Koalition zu beteiligen. Nach dem Wahldebakel und dem Rücktritt von Doris Kampus als Parteichefin haben die Roten diese Option aber von sich auch gleich verworfen.

Grazer Koalitionsverhandlungen: „Zügig, aber ohne Zeitdruck“

„Wir wollen die Verhandlungen zügig, aber ohne Zeitdruck führen“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Ihr Urlaub ab Ende Juli sei keine Deadline für die Koalitionsgespräche, aber spätestens am 27. August muss alles klar sein, denn da tritt der neu gewählte Gemeinderat erstmals zusammen.

Der enge finanzielle Spielraum erschwert die Verhandlungen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Es gibt im Budget klare, ernstzunehmende Zielvorgaben, damit wir auch in den kommenden Jahren die notwendige Stabilität und wichtige Investitionen in unserer Stadt sicherstellen können. Es geht darum, das zu sichern, was Graz lebenswert und gerecht macht.“ Explizit genannt werden die Bereiche Kinderbetreuung, öffentlicher Verkehr, Gesundheitsversorgung, Kultur und soziale Sicherheit sowie Schutzmaßnahmen gegen die Hitze.

Kahr will sich am Gemeinwohl orientieren und von Landespolitik abheben

Kahr unterstreicht: „Nur wenn genügend leistbare Wohnungen, Kindergärten, Schulen, Gesundheits- und Pflegeangebote sowie Grünraum, Kultur-, Sport- und Freizeitflächen zur Verfügung stehen, kann sich die Stadt gut entwickeln.“ Das gelte es, „in wirtschaftlich schwierigen Zeiten abzusichern“.

Die KPÖ-Chefin hat eine Spitze gegen die Landesregierung, ohne diese namentlich zu benennen: Kahr will sich „klar am Gemeinwohl orientieren“ und Graz „so gestalten, dass ein gutes Zusammenleben höchsten Stellenwert hat – auch als Gegenentwurf zu politischen Ansätzen, die Menschen gegeneinander ausspielen“. Ein Seitenhieb auf die Einsparungen im Sozialbereich, die Blau-Schwarz im Land durchgeführt hat.