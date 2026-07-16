Die Katastrophenschutzbehörde forderte die Menschen, die an der Westküste der Südinsel von Milford Sound bis zum Puysegur Point in Küstennähe leben, dringend auf, das Gebiet sofort zu verlassen. Das Beben hatte sich um 21:14 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von 53 Kilometern ereignet.