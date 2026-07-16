Überraschenderweise berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, dass Netanyahu doch nicht in die USA reise, weil das Begräbnis Grahams auf Ende des Monats verschoben wurde. Ursprünglich hatte Netanyahu einem Insider zufolge am Samstag in die USA reisen wollen. Er strebe dort ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump an, hieß es am Mittwoch. Ob diese Begegnung zustande kommen würde, galt jedoch als unklar.

Lindsay Graham war am Wochenende im Alter von 71 Jahren überraschend gestorben. Das Büro des republikanischen Senators für South Carolina hatte mitgeteilt, dass er an den Folgen einer Gefäßerkrankung starb. Wenige Stunden vor seinem Tod hatte der Trump-Vertraute die Ukraine besucht.

Stocker hatte im Mai mit Netanyahu telefoniert. Gemeinsam sei Israel und Österreich das Ziel, dass der Iran keine Atomwaffen, kein atomwaffenfähiges Material und möglichst wenig konventionelle Raketen haben müsse, betonte Stocker im Anschluss vor Journalisten.

Netanyahu habe in dem Gespräch seine Einladung an Stocker, nach Israel zu kommen, erneuert. Im Jänner war eine Israel-Reise Stockers kurzfristig verschoben worden, weil Netanyahu vor Gericht erscheinen musste.