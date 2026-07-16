Wilke erklärte, sie freue sich auf die Entdeckung von Texten, Gespräche mit ihren Kolleginnen und Kollegen und "hoffe auch, dass wir uns ein bisschen neu erfinden. Das ist ja das Geheimnis des Bachmann-Wettbewerbs, dass alles gleich bleibt und alles ganz anders wird". 2023 hatte Wilke den Juryvorsitz freiwillig zurückgelegt und die Jury auch auf eigenen Wunsch verlassen: "Ich habe aufgehört, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Wechsel in Jurys von Zeit zu Zeit notwendig ist."

Das sieht offenbar auch der ORF Kärnten so, denn er setzt in Zukunft auf ein Rotationssystem in der Jury. "Der Juryvorsitz ist in Zukunft auf drei Jahre begrenzt. Jurorinnen und Juroren bleiben vier Jahre in der Bachmann-Jury und haben die Option, um zwei weitere Jahre zu verlängern. Es wird sich also in der Jury schon noch einiges tun und das wird auch dem Bachmann-Preis guttun", so Landesdirektorin Karin Bernhard. Umgekehrt besteht auch die Möglichkeit für die Juroren, nach einer Pause wieder in die Klagenfurter Jury zurückzukehren.

Die nächsten Tage der deutschsprachigen Literatur rund um den Ingeborg Bachmann-Preis werden von 23. bis 27. Juni 2027 in Klagenfurt stattfinden.