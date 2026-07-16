Der erste Vorfall ereignete sich im Bereich der Webgasse in Mariahilf. Zwei Gäste eines Imbissstandes wurden von einem unbekannten Mann aus einem Fahrzeug heraus mit der echt wirkenden Schusswaffe bedroht. Anschließend gab der Mann mehrere Schüsse in ihre Richtung ab. Die Projektile trafen die beiden Opfer am Rücken sowie an den Armen, Verletzungen erlitten sie jedoch nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Wenig später, gegen 3.30 Uhr, kam es im Bereich der Längenfeldgasse in Meidling zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 35-jähriger Mann gab an, von drei Insassen eines Autos angesprochen und zum Kauf von Drogen aufgefordert worden zu sein. Nachdem er das Angebot abgelehnt hatte, soll ihn einer der Männer mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dem 35-Jährigen gelang die Flucht, anschließend verständigte er die Polizei.

Während der Fahndung gingen telefonisch beim Polizeinotruf mehrere Meldungen über Schüsse ein. Die Einsatzkräfte konnten schließlich das Auto in der Josefstadt ausfindig machen. Die Ermittlungen zu den Tätern wurden am Donnerstag noch geführt.