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Rom
Zahl der Waldbrände in Italien deutlich gestiegen
In Italien hat die Zahl der Waldbrände in den ersten Monaten des Jahres deutlich zugenommen. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Legambiente wurden vom 1. Jänner bis zum 15. Juni 469 größere Brände registriert. Das waren 36,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum mit 344 Bränden. Insgesamt verbrannten den Angaben zufolge 9.545 Hektar Land. Die Organisation stellte die Zahlen in ihrem Bericht "Italia in fumo 2026" ("Italien in Rauch und Flammen 2026") am Donnerstag vor.