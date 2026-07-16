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Klagenfurt
Aktivistin Anja Windl in Klagenfurt verurteilt
Die bekannte Aktivistin Anja Windl ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte ein Video von einer Sachbeschädigung an der ÖVP-Zentrale in Wien auf Instagram gepostet und mit der Aufforderung "bitte nachahmen" versehen. Das Urteil nach dem kurzen, aber durchaus von Zwiegesprächen mit Richter Christian Liebhauser-Karl geprägten Prozess ist nicht rechtskräftig.