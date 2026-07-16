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Wildermieming
Löscharbeiten nach Waldbrand in Tirol dauerten an
Die Nachlöscharbeiten nach dem Dienstagvormittag vermutlich wegen eines Blitzschlags ausgebrochenen größeren Waldbrandes oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) haben auch am Donnerstag weiterhin angedauert. Man sei weiter "den ganzen Tag damit beschäftigt, Glutnester zu bekämpfen", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Reiner am Donnerstag zur APA. Es gebe zwar "Hoffnung", dass am Abend dann "Brand aus" gegeben werden könne, Gewissheit aber nicht.