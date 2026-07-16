Der Angeklagte soll einige Tage nach der Tat einen Bekannten über die Tötung informiert haben, der am 13. Jänner Anzeige erstattete. Die Leiche wurde in einem Erdkeller auf dem Grundstück des 47-Jährigen entdeckt. Bei dem Opfer handelt es sich um eine deutsche Staatsbürgerin. An der Adresse in der Weinviertler Gemeinde soll es auch schon früher polizeiliche Interventionen gegeben haben.

Die Mordanklage ist nach Angaben von Bischof noch nicht rechtskräftig. Daher steht auch noch kein Termin für den Geschworenenprozess am Landesgericht Korneuburg fest.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.)