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Rom
Italien will landesweites Netz an Pilgerwegen
Zwischen mittelalterlichen Klöstern, dichten Wäldern und sanften Hügellandschaften will Italien ein neues Kapitel des Pilgertourismus aufschlagen. Mit einem landesweiten Netz spiritueller Wanderwege setzt die Regierung auf den Trend zum entschleunigten Reisen - und fordert zugleich den berühmten spanischen Jakobsweg heraus. Der italienische Tourismusminister Gianmarco Mazzi kündigte bei einer Fragestunde im Parlament den Ausbau mehrerer Pilgerrouten an.