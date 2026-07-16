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Wien
Schmetterlingszählung startet am 20. Juli in ganz Österreich
Von 20. Juli bis 9. August 2026 sind alle Menschen in Österreich aufgerufen, an der Großen Schmetterlingszählung teilzunehmen. Die Citizen-Science-Initiative von Blühendes Österreich - Billa gemeinnützige Privatstiftung und der NÖ-Umweltbewegung "Natur im Garten" soll Daten über heimische Schmetterlingsarten sammeln und damit Forschung sowie Naturschutz unterstützen. Schmetterlinge gelten als wichtige Indikatoren für den Zustand von Lebensräumen.