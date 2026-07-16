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Algier
Tote bei Brand von Waisenhaus in Algerien
In Algerien sind bei einem Brand in einem Waisenhaus nach Angaben des Zivilschutzes elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere Personen hätten unterschiedliche Brandverletzungen erlitten, teilte der Sprecher des algerischen Zivilschutzes, Karim Ben Fahsi, am Donnerstag mit. Der Brand sei in einem Vorort der Hauptstadt Algier ausgebrochen, hieß es. Die Löscharbeiten und Evakuierungen dauerten weiter an.