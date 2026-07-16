Auf der Waagner-Biro-Straße kolliderten am Mittwochnachmittag ein Pkw und ein Radler. Der Pkw-Lenker auf der Waagner-Biro-Straße (bei der „Smart City“) war gegen 15.24 Uhr in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mit der Peter-Tunner-Gasse beabsichtigte der 35-Jährige, nach rechts einzubiegen.

Als er Grün hatte, ließ der Autofahrer nach eigenen Angaben noch zwei Radfahrer die Überfahrt queren. Dann fuhr er los, übersah er jedoch einen 56-jährigen Radfahrer. Der war auf der Waagner-Biro-Straße nach Süden unterwegs. Der Radler wurde vom Pkw erfasst und stürzte. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durchs Rote Kreuz wurde der 56-Jährige ins UKH gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs – insbesondere im Hinblick auf die jeweilige Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt – bittet die Polizei um Hinweise an die Verkehrsinspektion Graz unter Tel. 059 133-65-4110.