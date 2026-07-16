Am Samstag feiert die Bergrettung in Tragöß zum 20. Mal ihr beliebtes Almfest in der Musikhalle Tragöß-Oberort. Mit dem Aufbau für das Jubiläumsfest hat man bereits am Donnerstag begonnen, spätestens am Samstag um 16 Uhr soll dann alles startklar sein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich dabei etwa kulinarisch erstmals über traditionellen Sterz freuen, den man heuer frisch zubereitet. Für die jüngsten Gäste ist mit Kletterturm und Hüpfburg ebenfalls vorgesorgt.

Musikalisch umrahmt werden die Feierlichkeiten unter anderem von der Trachtenkapelle Tragöß und der Gamsbratlmusi, bevor man um 21 Uhr zum Tanz mit den Alpis aufruft. Abseits davon sollte man sich keine großen Überraschungen anlässlich des 20. Jubiläums erwarten, solche wird man sich eher für das Fest anlässlich des 80-Jahr-Jubiläums der Ortstelle im kommenden Jahr aufheben.

Die Bergrettung will das Fest zudem nützen, um über die eigenen Tätigkeiten zu informieren und vielleicht den einen oder anderen für den Dienst in der Einsatzorganisation zu begeistern. An Interesse dürfte es jedenfalls nicht mangeln: „Wir hatten heuer auch schon einen Anwärtertag, wo von Jugendlichen bis zu Menschen um die 50 alles dabei war“, berichtet Ortstellenleiterin Carmen Reiter freudig.