Als Trail-Läufer darf man nicht zimperlich sein – und dass es nicht nur körperlich und mental anstrengend, sondern auch schmutzig wird, verrät schon der Name dieser Veranstaltung: „Dirtrun“. Vor kurzem fand sie auf dem Erzberg, der größten aktiven Bergbaumine Mitteleuropas, statt. Der Weststeirer Daniel Buchegger, Athlet des Running Team Lannach, kürte sich erneut zum Sieger. Mehr als drei Minuten trennten ihn von dem Zweitplatzierten.

In knapp einer Stunde über Stock und Stein

Sieben Mal gewann der Södinger das Rennen damit bereits. Mit einer herausragenden Zeit von 1:00:04 Stunden holte er dieses Mal den Sieg bei dem traditionsreichen 8-Kilometer-Bewerb. Dabei musste er knapp 40 in die Natur integrierte Hindernisse – Schlammteiche, Schwerlastkraftwägen oder aufgelassene Stollensysteme – überwinden. Dazu kommen steile Forstwege und Geröllfelder. „Sieben Siege am Erzberg sind etwas ganz Besonderes. Dieser Lauf ist jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung – genau deshalb bedeutet mir dieser Erfolg so viel“, resümierte der junge Sportler. Mit dem erneuten Sieg setzt Buchegger ein weiteres Ausrufezeichen in seiner bereits beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Und was fasziniert ihn so an der anspruchsvollen Sportart? Das hat er der Kleinen Zeitung bereits vor längerem verraten: „Laufen ist mir mit der Zeit zu monoton geworden, Hindernislauf ist viel abwechslungsreicher und macht einfach Spaß.“

Daniel Buchegger © Sportograf

Das anspruchsvolle Gelände und die spektakuläre Kulisse machen den Dirtrun seit Jahren zu einem Fixpunkt im österreichischen Hindernislaufsport, das Event lockt tausende Läuferinnen und Läufer aus dem In- und Ausland in die Obersteiermark. In den Vorjahren krönte Buchegger sich am Erzberg auch bereits zum „Weekend Warrior“: Er trat in drei Bewerben (der 8-Kilometer-Distanz, dem AT&S Vertical Sprint sowie der 24-Kilometer-Distanz) an und holte den Gesamtsieg.