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Brüssel
EU-Kommissar Brunner: "Binnengrenzkontrollen abschaffen"
EU-Migrationskommissar Magnus Brunner hat Länder wie Österreich und Deutschland aufgerufen, ihre Grenzkontrollen im Schengenraum zu beenden. "Es ist nun an der Zeit, die Kontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen", sagte Brunner in einem Interview mit dem European Newsroom (ENR) in Brüssel, dem auch die APA angehört. Die EU-Außengrenzen seien durch den Pakt für Migration und Asyl nunmehr besser geschützt, weil die Verfahren an den Außengrenzen stattfinden.