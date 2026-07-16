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St. Margarethen
St. Margarethener "Tosca": Eine Kammerspiel-Kanonade
St. Margarethen hat wieder einmal den Vogel abgeschossen - oder besser den Engel. Zum Auftakt der heurigen Festspieloper "Tosca" nimmt eine gewaltige Kanone einen nicht minder großen Himmelsboten am Rande des Steinbruchs ins Visier. Erst dann geht Puccinis Meisterwerk über die zur Mörderin werdende Diva wirklich los. Und St. Margarethen kommt heuer eher ästhetisch als spektakulär daher - wenn man einmal davon absieht, dass die Riesenkanone am Abend manch Einsatz haben wird.