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Wien/Washington
Europaministerin Bauer traf US-Abgeordnete
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat am Mittwoch mehrere republikanische und demokratische Abgeordnete des US-Kongresses in Washington DC getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Kontakte nach Washington werde man trotz "aktueller Schlagzeilen" ausbauen, meinte die Ministerin nach den Treffen zu Journalisten.