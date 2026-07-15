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Berlin
Rückkehrzentren sollen bis Jahresende fixiert sein
"Unser klares Ziel ist: Wir wollen wieder Herr im eigenen Haus sein", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach dem Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch in Berlin. Beide Minister wähnen sich dabei auf bestem Wege und sehen sich als Antreiber in der EU. Priorität haben den Ministern zufolge die Rückkehrzentren. Zur Zeit gebe es Gespräche mit potenziellen Partnerländern außerhalb der EU, die bereit seien, ein "Return Hub" einzurichten.