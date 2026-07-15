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Wien/Laxenburg
Mehr pflanzlich - Forschende berechnen Ernährung der Zukunft
Verändert sich die Ernährung in die Richtung, wie sie von vielen Expertinnen und Experten eingemahnt wird, würde das die Landwirtschaft auf der Welt substanziell mitverändern. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung aus Österreich hat nun im Fachjournal "Nature" berechnet, wie die Verschiebungen aussehen könnten. So bräuchte man insgesamt etwas weniger Anbaufläche, viel weniger Nutztierhaltung und mehr Flächen für Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte.