Eine großangelegte Suchaktion nach einer 34-jährigen Polizeischülerin ist Mittwochnachmittag in Umhausen im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) im Gang gewesen. Die junge Frau war im Zuge einer Alpinausbildung beim „Stuibenfall“-Klettersteig aus unbekannter Ursache offenbar in den gleichnamigen Wasserfall gestürzt, berichtete die Exekutive. Der Unfall dürfte bei der Überquerung der Seilbrücke über den Wasserfall passiert sein.

Im Einsatz standen unter anderem die Wasserrettung und Bergrettung Umhausen, Wasserretter der Ortsstellen Innsbruck und Landeck, die Freiwillige Feuerwehr Umhausen und zwei Hubschrauber. Die Suche wurde laut Medienberichten mittlerweile vom Wasserfall auf die Ötztaler Ache ausgeweitet. Der Unfall hatte sich gegen 12.00 Uhr ereignet.