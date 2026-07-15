Das Feuer in der Restaurant-Bar in der thailändischen Hauptstadt war am Sonntagabend während eines Konzerts ausgebrochen. In der durch einen Stromausfall verursachten Dunkelheit sowie wegen starker Rauchentwicklung fanden viele Gäste den Ausgang nicht und rannten stattdessen zu den Toiletten im hinteren Bereich des Lokals. Von den mehr als 70 Verletzten befanden sich nach Behördenangaben am Mittwoch noch 15 in einem ernsten Zustand.

In einem Video, das das Büro von Thailands Regierungschef Anutin Charnvirakul verbreitete, wird dem Ministerpräsidenten bei einem Besuch am Brandort erläutert, dass es zwei nicht blockierte Notausgänge gegeben habe. Einer davon sei aber für das Personal reserviert gewesen, und es habe keinen Hinweis gegeben, dass diese Tür im Notfall zur Flucht genutzt werden könne.

"Das bedeutet, dass die Leute nicht wussten, dass das ein Notausgang ist", stellt Regierungschef in dem Video fest. "Vielleicht war das so, um zu verhindern, dass Gäste das Lokal verlassen, ohne zu zahlen", antwortet ein Vertreter der Einsatzkräfte.

Als Konsequenz aus der tödlichen Brandkatastrophe sollen nun alle Nachtclubs und ähnliche Lokale in Thailand binnen 30 Tagen inspiziert werden, wie Anutin am Dienstag anordnete. Außerdem würden die Genehmigungen von Lokalen überprüft. So hatte das "Rong Beer Na Lat Phrao" offenbar keine behördliche Genehmigung, Konzerte zu veranstalten.

"Läden, die die Regeln nicht einhalten, dürfen nicht existieren und der Eigentümer dieses Lokals muss sich für seine Taten verantworten", sagte Regierungschef Anutin mit Blick auf den Brandort. Der Bar-Eigentümer war nach dem Feuer auf der Intensivstation eingeliefert worden.

Sicherheitsvorschriften werden in Lokalen in Thailand oft nur nachlässig umgesetzt. Ein Bauexperte sagte der Nachrichtenagentur AFP, das "Rong Beer Na Lat Phrao" habe nicht über die Sicherheitssysteme verfügt, die bei Veranstaltungen mit Live-Musik und vielen Menschen notwendig seien.