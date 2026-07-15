"Gerade weil wir den Wert dieses Instruments kennen, soll der Fonds seine Tätigkeit wieder aufnehmen, sobald es die budgetäre Situation wieder zulässt", kündigte die Ressortchefin an. Der Fonds wurde 1972 im Zuge der Altstadterhaltungsnovelle eingerichtet.

Insgesamt wurden seit seiner Gründung laut Stadt mehr als 4.600 Restaurierungsprojekte mit insgesamt 255 Mio. Euro gefördert. Mit Unterstützung des Fonds konnten Kirchen, Palais, Gründerzeithäuser, historische Wohnbauten, Bauwerke der Moderne sowie Kunst am Bau restauriert und dauerhaft erhalten werden. So sei auch der Erhalt des Stadtbildes nachhaltig gesichert worden, hielt man fest.

Ausdrücklich verwies Kaup-Hasler darauf, dass der Altstadterhaltungsfonds eine freiwillige Förderleistung der Stadt darstelle. Vor dem Hintergrund der aktuellen budgetären Herausforderungen werde sie daher ausgesetzt, und zwar vorübergehend, wie sie bekräftigte.