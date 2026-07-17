Der Bergbau im Bezirk Voitsberg ist Geschichte. Er bleibt aber jener Wirtschaftszweig, der den Bezirk wie kein anderer geprägt hat. Die weststeirische Kohle und der Fleiß der Kumpel trugen wesentlich zum Wiederaufbau Österreichs nach den beiden Weltkriegen bei. So fanden 1956/57 im heimischen Kohlebergbau 6130 Menschen Arbeit und Brot, die Jahresproduktion erreichte mehr als drei Millionen Tonnen Kohle.

In den vergangenen Jahren wurde vielen die Bedeutung und Geschichte dieses Wirtschaftszweigs wieder bewusst. Unter Historiker Ernst Lasnik entstand auch eine Reihe von Bergbau-Erinnerungsstätten in der Lipizzanerheimat.

Historiker Ernst Lasnik © Karl Mayer

Eine davon ist der montanhistorische Wanderweg „Braunes Gold“ in Bärnbach, der am Rande des von 1977 bis 2004 betriebenen „Großtagebau Oberdorf“ angelegt wurde. Das ist jener Tagebau, aus dem die letzte Kohle gefördert wurde.

Direkt an der Straße von Bärnbach nach Voitsberg, in unmittelbarer Nähe zum Stölzle-Glas-Center, stehen die Dampflokomotive GKB 1851 sowie eine Streckenvortriebsmaschine. Selbst das Wartehäuschen davor erinnert an einen Stollen im Bergbau.

464 Tonnen schwerer Schaufelradbagger

Der Weg beginnt beim Schaufelradbagger, der der Stadtgemeinde als Ausstellungsstück von der GKB Bergbau GmbH geschenkt wurde und 464 Tonnen wiegt. Weiter führt ein leicht ansteigender, schattiger Weg hinauf an den Rand des ehemaligen Tagebaus, der 1977 von Bundeskanzler Bruno Kreisky feierlich eröffnet wurde. An Bild- und Texttafeln kann man Einblicke in den länger als 200 Jahre dauernden Braunkohleabbau rund um Bärnbach gewinnen. Der Wanderweg wird auch von Walkern, Läufern und Mountainbikern gerne genutzt.

Informationen und Auskünfte sowie Terminvereinbarungen für Führungen mit Lasnik sind unter Tel. (03142) 61 550, per E-Mail an stadtgemeinde@baernbach.gv.at oder auf der Website www.baernbach.at möglich.