„Irgendwann bleib i dann dort“, „Kalt und kälter“, „Großvater“ und natürlich „Fürstenfeld“ – die Gruppe „Auf a Wort“ hat sich den Evergreens der steirischen Musikgruppe „S.T.S.“ verschrieben. Das Ziel: Die Hits der Kultband möglichst authentisch zu spielen. Vor über zehn Jahren erweiterte die Gruppe ihr Repertoire auch auf weitere Austropop-Größen wie Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros oder Georg Danzer.

Am Samstag, 25. Juli, spielt die erfolgreiche Band im Stadtpark Bärnbach. Um 20 Uhr beginnt das Hitfeuerwerk. Karten sind via oeticket oder im Kulturcafé Bärnbach erhältlich.