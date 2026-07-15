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Umhausen
Suchaktion in Tirol - Polizeischülerin stürzt in Wasserfall
Eine großangelegte Suchaktion nach einer 34-jährigen Polizeischülerin ist Mittwochnachmittag in Umhausen im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) im Gang gewesen. Die junge Frau war im Zuge einer Alpinausbildung beim "Stuibenfall"-Klettersteig aus unbekannter Ursache offenbar in den gleichnamigen Wasserfall gestürzt, berichtete die Exekutive. Der Unfall dürfte bei der Überquerung der Seilbrücke über den Wasserfall passiert sein.