Zunächst schlugen sie gegen 4.20 Uhr in der Laaer-Berg-Straße die Glastüre eines Friseurgeschäftes mit Steinen ein, um die Handkassa zu stehlen. Anschließend hatten sie versucht, auf dieselbe Art und Weise die doppelt verglaste Eingangstüre einer nahe gelegenen Trafik einzuschlagen. Als dies nicht gelang, ergriffen sie die Flucht. Zeugen hörten den Lärm und alarmierten die Polizei.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten fanden die leere Handkassa in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Das Trio wurde dann in der Theodor-Sickel-Gasse angehalten. Der 17-jährige Syrer zeigte sich sofort geständig, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen befinden sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls und versuchten Einbruchsdiebstahls übernommen.