Einen seit dem 17. Lebensjahr schwer Drogensüchtigen stellt man sich anders vor. Seine Sätze formuliert der schmächtige Brillenträger präzise, höflich entschuldigt er sich, wenn Richter Martin Heissenberger seinen Redefluss einbremsen muss. Seit seiner Festnahme durch die Cobra im August 2025 sitzt der bis dahin unbescholtene Elektrotechniker im Gefängnis. Seine kurz danach geborene Tochter hat er noch nie gesehen. In der Haft hat der 25-jährige Südsteirer den Entzug gemacht. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagt er entschlossen.

Versuchten Mord wirft ihm die Anklage vor, weil er mit seiner illegal besessenen Pistole einem 20-Jährigen von hinten ins Bein geschossen und schwer verletzt hat. Wenige Augenblicke zuvor hatten ihn sein Drogendealer und dessen beiden Helfer – darunter das spätere Schussopfer – arglistig „abgezogen“. Sie stahlen dem Südsteirer 3000 Euro, die er für den Kauf von synthetischen Drogen mitgebracht hatte.

Drogendeals im Barbershop

Bis zu diesem Punkt sind sich Staatsanwältin und Verteidiger im Schwurgerichtssaal des Grazer Straflandesgerichts einig. Aber hat der um sein Geld gebrachte Südsteirer bei der Schussabgabe in Kauf genommen, dass sein Gegenüber tödlich verletzt werden könnte? „Er wollte Rache üben, genau dafür hat er die Pistole überhaupt mitgenommen“, sagt die Anklägerin. Nur durch Glück seien keine lebenswichtigen Organe des Opfers getroffen worden. „Ich habe genau gewusst, wo ich hinschieße und extra tief gezielt“, bestreitet der Angeklagte die Tötungsabsicht.

Der am Ende völlig aus dem Ruder gelaufene Drogendeal hatte seinen Anfang einige Tage zuvor in einem südsteirischen Barbershop genommen. „Das ist kein normaler Barber“, wie der Angeklagte ausführt. Denn zum Gratis-Haarschnitt wurde ihm vom Betreiber gleich einmal „Cola“ angeboten, also Kokain. Man vereinbarte aber zunächst einen Testkauf der Synthetikdroge „CMC“. Die Wirkung des Stoffs überzeugte den Südsteirer. Er borgte sich bei einem Freund 3000 Euro aus, um seinen bis dahin größten Drogenkauf zu vollziehen.

Allerdings habe er Angst vor dem Typen gehabt, erklärt der Angeklagte, warum er zur vereinbarten Übergabe auch eine Pistole mitnahm – „zur Abschreckung“. Die Kaliber-7,65-Waffe aus tschechischer Produktion hatte ihm ein mittlerweile an Drogen verstorbener Freund überlassen, zusammen mit einer weiteren Faustfeuerwaffe. Beide besaß er also illegal. Mit fünf Patronen im Magazin schob er die Pistole unter den Sitz seines Autos und fuhr zum Treffpunkt, dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants.

Der erste Schuss ging noch in die Luft

Zur Eskalation kam es aber nicht dort, sondern später bei einem Murkraftwerk, wo ihn der rumänische Dealer und dessen beide Begleiter hingelotst hatten. Mit einem Trick lenkte das Trio den Südsteirer ab, einer der Männer zog ihm grinsend das Drogengeld aus seiner Hoodie-Tasche. Als sie zurück zum Auto marschieren wollten, hörten die Männer ein Repetiergeräusch hinter sich und rannten los. Der erste Schuss ging noch in die Luft. „Ich habe geschrien: Geld her, stehen bleiben!“, schildert der Angeklagte. „Dann habe ich eine stabile Standposition eingenommen und auf die Person gezielt, die mir am nächsten war.“ Schon im Moment der Schussabgabe habe er es bereut, legt er vor Gericht dar. „Ich war von mir selbst geschockt.“

Das Urteil fällt am Donnerstag

Das Projektil drang dem Opfer in die Kniekehle, der junge Mann konnte aber trotz seiner schweren Verletzung und einer starken Blutung in ein Feld flüchten. Seine Begleiter ließen ihn von einem Bekannten vor dem LKH Wagna absetzen, wo er sofort notoperiert wurde. Für den Diebstahl der 3000 Euro sind die drei Beteiligten bereits von einem Bezirksgericht verurteilt worden. Im Prozess gegen ihr Opfer müssen am Donnerstag die Geschworenen entscheiden, ob es sich um versuchten Mord oder um vorsätzliche schwere Körperverletzung handelt, wie es die Verteidigung darstellt. Zuvor sind noch Zeugen und Gutachter am Wort.