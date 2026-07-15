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Wien
FPÖ legt gegen Wahl Pigs Beschwerde bei KommAustria ein
Die FPÖ legt gegen die Bestellung von Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor wie angekündigt eine Popularbeschwerde bei der Medienbehörde KommAustria ein. Es sei "klar, dass die Bestellung von Generaldirektor Pig völlig rechtswidrig gewesen ist", sagte FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Pig habe die Ausschreibungsvoraussetzungen nicht erfüllt. ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer sieht einen gesetzeskonformen Bestellprozess.