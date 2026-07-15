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Wien
Neues "Chancenhaus" für wohnungslose Frauen eröffnet
In Wien-Ottakring ist am Donnerstag ein neues "Chancenhaus" des Fonds Soziales Wien (FSW) eröffnet worden, das ausschließlich Frauen zur Verfügung steht. Chancenhäuser bieten wohnungs- und obdachlosen Menschen eine Unterkunft sowie Betreuung. Bei betroffenen Frauen bleibt die Situation oft lange unbemerkt, wie anlässlich der Eröffnung betont wurde. Im "Obdach Thalia" stehen für sie nun knapp 60 Plätze bereit.