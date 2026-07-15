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London
Briten planen nächtliche Social-Media-Sperre für Jugendliche
Großbritannien will den Zugang zu sozialen Medien für ältere Jugendliche in der Nacht standardmäßig sperren. Wie die Regierung am Dienstag in London mitteilte, sollen 16- und 17-Jährige Apps wie Instagram oder TikTok zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr nur noch nutzen können, wenn sie die Voreinstellung aktiv ändern. Zudem sollen Funktionen, die zum endlosen Weiternutzen animieren, standardmäßig deaktiviert werden.